Афиша

Bad Smuzzy

Из приглашения:
"Не стоит отрицать, что внутри каждого из нас живет маленькое животное, которого иногда нужно выпускать на волю и давать ему танцевать под всякое #господибожемойчтозадерьмоиграет. Мы предлагаем вам сделать именно это!"

На сцене - лауреаты краевой премии в области сбора песенной макулатуры дуэт "Bad Smuzzy". Акустические кавер-версии самых отвратительных песен XX и XXI века. Жанр: гомункул-джаз.

просмотров: 511
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14 октября
Шляпа
20:00
100₽

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