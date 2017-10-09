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Bad Smuzzy
Из приглашения:
"Не стоит отрицать, что внутри каждого из нас живет маленькое животное, которого иногда нужно выпускать на волю и давать ему танцевать под всякое #господибожемойчтозадерьмоиграет. Мы предлагаем вам сделать именно это!"
На сцене - лауреаты краевой премии в области сбора песенной макулатуры дуэт "Bad Smuzzy". Акустические кавер-версии самых отвратительных песен XX и XXI века. Жанр: гомункул-джаз.просмотров: 511
|Где посмотреть
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|14 октября
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20:00
100₽