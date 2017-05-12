Фестиваль светошариков

Праздничные романтические вечера озарятся совершенно новыми красками в глазах сотен жителей Барнаула.

Романтическая живая музыка и световое представление от лучшего коллектива города, веселые согревающие конкурсы, горячее питание и пылающие огненной любовью сердца — завершит праздник запуск в небо тысяч светошариков, прокладывающих дорогу мечтам истинных романтиков.

В программе:

огненно-пиротехническое представление

лазерное шоу

конкурсы

запуск в небо светошариков.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 12 мая Эдельвейс 21:00

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