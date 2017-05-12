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Фестиваль светошариков
Праздничные романтические вечера озарятся совершенно новыми красками в глазах сотен жителей Барнаула.
Романтическая живая музыка и световое представление от лучшего коллектива города, веселые согревающие конкурсы, горячее питание и пылающие огненной любовью сердца — завершит праздник запуск в небо тысяч светошариков, прокладывающих дорогу мечтам истинных романтиков.
В программе:
огненно-пиротехническое представление
лазерное шоу
конкурсы
запуск в небо светошариков.
|Где посмотреть
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|12 мая
|Эдельвейс
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21:00