​Открытая лекция научных сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН

Антон Сергеевич Цыбко, научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН, выступит с темой «Нейротрофические факторы в регуляции поведения».



Что регулирует наше поведение? В горе и в радости, в болезни и здравии поведение находится под контролем множества самых разных систем, и маленькие белковые молекулы далеко не первое, что приходит в голову при их перечислении. Вместе с тем именно с открытием нейротрофических факторов (НТФ) в начале 50-х годов прошлого века пришло осознание того, что мозг пластичен и способен меняться на протяжении всей жизни.

Как формируется память, отчего возникает депрессия, что регулирует агрессивное поведение, как вылечить болезнь Паркинсона? На эти вопросы НТФ дают нам убедительные и увлекательные ответы.

Татьяна Витальевна Ильчибаева, младший научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН, расскажет о таком интересном предмете, как «Мозг в невесомости».

Все живые организмы на Земле эволюционировали в условиях гравитации. Все наши биологические и физиологические системы приспособлены к тому, чтобы определять силу гравитации, поэтому ее отсутствие выводит их далеко за порог физиологической нормы. Более 50 лет пилотируемых космических полетов позволили худо-бедно разобраться с тем, как невесомость влияет на сердечно-сосудистую, мышечную и костную системы. По-другому все обстоит с центральной нервной системой (ЦНС), которая одновременно является и самой сложной, и самой важной системой организма.

Мозг очень пластичен, но каковы пределы его «гибкости» при нахождении в невесомости месяц, год или даже годы? Что будет твориться в голове у исследователей Марса? Каким мозг вернется на Землю?

Лекция пройдет в аудитории 1 «Д». Обязательная регистрация.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 15 мая АлтГУ, корпус "Д" 11:00

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