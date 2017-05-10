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Открытая лекция научных сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН
Антон Сергеевич Цыбко, научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН, выступит с темой «Нейротрофические факторы в регуляции поведения».
Что регулирует наше поведение? В горе и в радости, в болезни и здравии поведение находится под контролем множества самых разных систем, и маленькие белковые молекулы далеко не первое, что приходит в голову при их перечислении. Вместе с тем именно с открытием нейротрофических факторов (НТФ) в начале 50-х годов прошлого века пришло осознание того, что мозг пластичен и способен меняться на протяжении всей жизни.
Как формируется память, отчего возникает депрессия, что регулирует агрессивное поведение, как вылечить болезнь Паркинсона? На эти вопросы НТФ дают нам убедительные и увлекательные ответы.
Татьяна Витальевна Ильчибаева, младший научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН, расскажет о таком интересном предмете, как «Мозг в невесомости».
Все живые организмы на Земле эволюционировали в условиях гравитации. Все наши биологические и физиологические системы приспособлены к тому, чтобы определять силу гравитации, поэтому ее отсутствие выводит их далеко за порог физиологической нормы. Более 50 лет пилотируемых космических полетов позволили худо-бедно разобраться с тем, как невесомость влияет на сердечно-сосудистую, мышечную и костную системы. По-другому все обстоит с центральной нервной системой (ЦНС), которая одновременно является и самой сложной, и самой важной системой организма.
Мозг очень пластичен, но каковы пределы его «гибкости» при нахождении в невесомости месяц, год или даже годы? Что будет твориться в голове у исследователей Марса? Каким мозг вернется на Землю?
Лекция пройдет в аудитории 1 «Д». Обязательная регистрация.просмотров: 10
|Где посмотреть
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|15 мая
|АлтГУ, корпус "Д"
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11:00