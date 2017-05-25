Паутина жизни

Выставка живописи и ловцов снов.



Человек, даже если он рождён в современном мегаполисе, – это в первую очередь дитя природы, дитя Земли, её неотъемлемая часть. А это значит, все животные, все растения, горы, солнце и небо – его друзья, и человек тоже – друг им всем. Есть множество дорог, по которым двигается человек, и каждая дорога – как одна ниточка паутины. Но, в конце концов, все дороги встречаются, и начинается новый круг жизни и новая паутина. Если потянуть за одну ниточку, потянутся и другие, и вся паутина целиком. Так и в жизни, дорога одного человека влияет и на дороги других, и природа тоже попадает под это влияние. Добрые мысли направляют человека по верному пути, а злые – по ошибочному.

Чтобы оградить человека от влияния плохих мыслей, индейцы плели ловцы снов - своеобразный символ и амулет. В самом его центре есть круг. Добрые мысли проходят через центр круга к сердцу человека, а злые – запутываются в паутине и исчезают с рассветом. Этот круг символизирует цикл жизни человека.

Участники выставки:

Юлия Воловикова

Анна Перова

Дарья Попова.

Открытие 7 июня в 18:00.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 7 июня Бандероль 10:00 - 18:00 8 июня Бандероль 10:00 - 18:00 9 июня Бандероль 10:00 - 18:00 10 июня Бандероль 10:00 - 18:00 11 июня Бандероль 10:00 - 18:00 12 июня Бандероль 10:00 - 18:00 13 июня Бандероль 10:00 - 18:00 14 июня Бандероль 10:00 - 18:00 15 июня Бандероль 10:00 - 18:00 16 июня Бандероль 10:00 - 18:00 17 июня Бандероль 10:00 - 18:00 18 июня Бандероль 10:00 - 18:00 19 июня Бандероль 10:00 - 18:00 20 июня Бандероль 10:00 - 18:00 21 июня Бандероль 10:00 - 18:00 22 июня Бандероль 10:00 - 18:00 23 июня Бандероль 10:00 - 18:00 24 июня Бандероль 10:00 - 18:00

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