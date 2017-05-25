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Паутина жизни
Выставка живописи и ловцов снов.
Человек, даже если он рождён в современном мегаполисе, – это в первую очередь дитя природы, дитя Земли, её неотъемлемая часть. А это значит, все животные, все растения, горы, солнце и небо – его друзья, и человек тоже – друг им всем. Есть множество дорог, по которым двигается человек, и каждая дорога – как одна ниточка паутины. Но, в конце концов, все дороги встречаются, и начинается новый круг жизни и новая паутина. Если потянуть за одну ниточку, потянутся и другие, и вся паутина целиком. Так и в жизни, дорога одного человека влияет и на дороги других, и природа тоже попадает под это влияние. Добрые мысли направляют человека по верному пути, а злые – по ошибочному.
Чтобы оградить человека от влияния плохих мыслей, индейцы плели ловцы снов - своеобразный символ и амулет. В самом его центре есть круг. Добрые мысли проходят через центр круга к сердцу человека, а злые – запутываются в паутине и исчезают с рассветом. Этот круг символизирует цикл жизни человека.
Участники выставки:
Юлия Воловикова
Анна Перова
Дарья Попова.
Открытие 7 июня в 18:00.просмотров: 27
|Где посмотреть
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|7 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|8 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|9 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|10 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|11 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|12 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|13 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|14 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|15 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|16 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|17 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|18 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|19 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|20 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|21 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|22 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|23 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|24 июня
|Бандероль
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10:00 - 18:00