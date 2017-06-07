Афиша

Варвара

Певица Варвара – заслуженная артистка России, одна из самых притягательных и необычных певиц отечественной фолк-сцены. В её творчестве переплетаются невероятный голос, красивые мелодии лучших композиторов, а также славянские этно-мотивы.

Самобытность музыки Варвары во многом объясняется ее любовью и к русским городам и глубинкам, которые она с трепетом посещает. Певица стремится передать ощущение красоты русской души малых народов Севера. Певица объездила всю страну от Нарьян-Мара до Сахалина, заглянула в те города, где особенно ощущается дух России.

Варвара способна в секунду переходить от шепчущего вокала до скрима. Сами не заметите, как окажетесь участниками поистине яркого, увлекательного музыкального спектакля.

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12 июня
пл. Сахарова
21:40

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