Праздник йоги на площади Сахарова

В Международный день йоги на площади Сахарова в Барнауле перед дворцом зрелищ и спорта соберутся любители йоги. Вход на мероприятие свободный. При регистрации участникам будут предоставлены йога-коврики.

Программа

10:30 – регистрация;

11:00 – торжественное открытие Международного дня йоги;

11:15 – короткая медитация под звуки живой флейты (Александр Добромыслов, Москва);

11:25 – традиционный комплекс Хатха йоги, предложенный Общим протоколом Йоги (Сукшма Вьяяма — разминка, асаны стоя, асаны сидя, асаны лёжа, расслабление);

12:30 – 12:50 – традиционные дыхательные техники (Капалабхати, чередующееся дыхание Нади шодхана, Ситали пранаяма, Бхрамари пранаяма, Дхьяна-концентрация);

12:50 –13:00 – розыгрыш подарков от спонсоров, музыкальная часть праздника, завершение официальной части Международного дня йоги.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 18 июня пл. Сахарова 10:30 - 13:00

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