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Праздник йоги на площади Сахарова
В Международный день йоги на площади Сахарова в Барнауле перед дворцом зрелищ и спорта соберутся любители йоги. Вход на мероприятие свободный. При регистрации участникам будут предоставлены йога-коврики.
Программа
10:30 – регистрация;
11:00 – торжественное открытие Международного дня йоги;
11:15 – короткая медитация под звуки живой флейты (Александр Добромыслов, Москва);
11:25 – традиционный комплекс Хатха йоги, предложенный Общим протоколом Йоги (Сукшма Вьяяма — разминка, асаны стоя, асаны сидя, асаны лёжа, расслабление);
12:30 – 12:50 – традиционные дыхательные техники (Капалабхати, чередующееся дыхание Нади шодхана, Ситали пранаяма, Бхрамари пранаяма, Дхьяна-концентрация);
12:50 –13:00 – розыгрыш подарков от спонсоров, музыкальная часть праздника, завершение официальной части Международного дня йоги.просмотров: 28
|Где посмотреть
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|18 июня
|пл. Сахарова
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10:30 - 13:00