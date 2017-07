Случай на опушке

Фестиваль рока в лесу за "Лентой".

Участники:

Я ПОДУМАЮ | grunge, funk, emo, post-punk | Барнаул

ruin!ruins! | post-rock, post-metal | Барнаул

МАРАЗМ | noise rock, punk | Томск

Ignassio Del Toro | rap, drum'n'bass | Бийск

Элевэйторс | pop-punk | Бийск

ПОТОЛОКВГУТАЛИНЕ | mathrock | Томск

mrzolin | alternative, indie-rock | Бийск

Gas Sniffers | punk | Томск

Швы | hardcore | Томск

You know, one of my few dreams, is you playing in orchestra | screamo | Барнаул

Deviant Devil | post-metal, post-rock, sludge | Новосибирск

Niggers | punk | Новосибирск

You're next | hardcore, punk | Барнаул

Мракобесы Небраски | post-punk, new wave | Красноярск

Veturheim | post-black, atmospheric black | Новосибирск

ЧеПэ | cover band | Барнаул

HEXE | punk | Томск

+ DJ GRISHA | Новосибирск

+ DJ Cajun! | Бийск

Много рок-угара, диджеи, напитки и еда. Запаситесь палатками, спальниками, едой, водой, литрами репеллентов, теплой одеждой. Подробная информация, а также карта проезда в группе встречи.

100₽—200₽

