Танец - зеркало души

Танец — зеркало души, а движение — это выражение человеческого "Я". Тренинг дает возможности:

· вашему телу — эффективно настроиться на волну естественного оздоровления.

· вам самим — обрести больший контакт и гармонию с собой и своим телом, раскрыть его новые возможности.

Здесь научат:



· получать удовольствие от радости и свободы движения,

· слышать и понимать язык своего тела и, таким образом, восстанавливать диалог с самим собой,

· расслабляться и подготавливать тело к танцу и импровизации.



В упражнениях можно проживать и осознавать по-новому уникальные истории, живущие в теле, учиться использовать движение и танец для выражения своего внутреннего состояния и находить конструктивные способы отношения со своими чувствами. И не важно то, как вы танцуете, главное — что вы чувствуете во время танца.



Ведущий: Александр Пятков, практический психолог, сертифицированный специалист по психоанализу и телесной терапии, действительный член Профессиональной психотерапевтической Лиги (ППЛ РФ).



Записаться на тренинг можно по телефону: 697-081, +7 961 995 9009.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 22 июля Грааль 14:00

600₽

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