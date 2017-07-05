Афиша

Танец - зеркало души

Танец — зеркало души, а движение — это выражение человеческого "Я". Тренинг дает возможности:

· вашему телу — эффективно настроиться на волну естественного оздоровления.
· вам самим — обрести больший контакт и гармонию с собой и своим телом, раскрыть его новые возможности.

Здесь научат:

· получать удовольствие от радости и свободы движения,
· слышать и понимать язык своего тела и, таким образом, восстанавливать диалог с самим собой,
· расслабляться и подготавливать тело к танцу и импровизации.

В упражнениях можно проживать и осознавать по-новому уникальные истории, живущие в теле, учиться использовать движение и танец для выражения своего внутреннего состояния и находить конструктивные способы отношения со своими чувствами. И не важно то, как вы танцуете, главное — что вы чувствуете во время танца.

Ведущий: Александр Пятков, практический психолог, сертифицированный специалист по психоанализу и телесной терапии, действительный член Профессиональной психотерапевтической Лиги (ППЛ РФ).

Записаться на тренинг можно по телефону: 697-081, +7 961 995 9009.

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Где посмотреть
22 июля
Грааль
14:00
600₽

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