Афиша

​Забег младенцев

Младенцы от 0 до 2 лет и их родители будут соревноваться в единых семейных нарядах Family Look. Трое лидеров в каждой "пятерке" спортсменов будут получать настоящие медали с эмблемой "Забега младенцев" - золото, серебро, бронзу, а главные победители - кубки с фигуркой-символом мероприятия, все участники получат памятные дипломы и ценные призы. Состоится конкурс на лучший костюм участника, на единый образ всей семьи Family Look, на необычные приманки для привлечения малыша к финишу. Юные спортсмены будут преодолевать дистанцию 5 метров.

Всех гостей ждет:
  • Игровая зона для малышей 0+ с мягким покрытием
  • Интерактивные площадки, мастер-классы, кенди-бар
  • Профессиональная съемка
  • Съемка "мультика" об участнике
  • Розыгрыши ценных призов среди участников Забега

Условия участия, форма для записи и другие подробности мероприятия - на сайте организатора Мамочки22. Справки по телефонам: 69-95-09, WhatsApp +7 903 996 1110.

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Где посмотреть
8 июля
Пионер
15:00

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