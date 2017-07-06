​Забег младенцев

Младенцы от 0 до 2 лет и их родители будут соревноваться в единых семейных нарядах Family Look. Трое лидеров в каждой "пятерке" спортсменов будут получать настоящие медали с эмблемой "Забега младенцев" - золото, серебро, бронзу, а главные победители - кубки с фигуркой-символом мероприятия, все участники получат памятные дипломы и ценные призы. Состоится конкурс на лучший костюм участника, на единый образ всей семьи Family Look, на необычные приманки для привлечения малыша к финишу. Юные спортсмены будут преодолевать дистанцию 5 метров .

Игровая зона для малышей 0+ с мягким покрытием

Интерактивные площадки, мастер-классы, кенди-бар

Профессиональная съемка

Съемка "мультика" об участнике

Розыгрыши ценных призов среди участников Забега

Всех гостей ждет:

Условия участия, форма для записи и другие подробности мероприятия - на сайте организатора Мамочки22. Справки по телефонам: 69-95-09, WhatsApp +7 903 996 1110.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 8 июля Пионер 15:00

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