Золотой век испанской живописи. Диего Веласкес

Культ Веласкеса возник только в XIX веке — стараниями сначала английских художников, заново открывших его работы и назвавших его "художником художников", а затем — импрессионистов: Мане и Ренуара, которые считали себя его последователями. До этого его слава ограничивалась одной Испанией — и даже там он едва ли на кого-либо повлиял: его картины были попросту недоступны никому, кроме придворных и гостей монарха. На лекции вы узнаете о жизни и творчестве знаменитого испанского живописца эпохи барокко и разгадаете секрет его непрекращающейся славы.

Лекцию ведет искусствовед Любовь Норгелене.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 12 июля Бандероль 17:00

150₽

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