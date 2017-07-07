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Золотой век испанской живописи. Диего Веласкес
Культ Веласкеса возник только в XIX веке — стараниями сначала английских художников, заново открывших его работы и назвавших его "художником художников", а затем — импрессионистов: Мане и Ренуара, которые считали себя его последователями. До этого его слава ограничивалась одной Испанией — и даже там он едва ли на кого-либо повлиял: его картины были попросту недоступны никому, кроме придворных и гостей монарха. На лекции вы узнаете о жизни и творчестве знаменитого испанского живописца эпохи барокко и разгадаете секрет его непрекращающейся славы.
Лекцию ведет искусствовед Любовь Норгелене.просмотров: 14
|Где посмотреть
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|12 июля
|Бандероль
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17:00
150₽