- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Международный флешмоб женственности
9-й Международный флешмоб женственности. Место сбора у фонтана на Нулевом километре. Шествие по аллее. В завершении флешмоба общее фото возле надписи "Я люблю Барнаул" (ТЦ "Проспект"). К флешмобу можно присоединиться, надев красивое платье или юбку (предпочтительно в пол) и взяв живой цветок, который вы потом подарите незнакомой женщине. Так же можно взять с собой: подарочек, воздушный шарик, открытки с комплиментами, ленточки или сладости и прочие радости.
По всем вопросам можно обратиться к организатору флешмоба Марии Туровой.просмотров: 43
|Где посмотреть
|
|1 августа
|пл. Советов
|
19:00