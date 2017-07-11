Афиша

Международный флешмоб женственности

9-й Международный флешмоб женственности. Место сбора у фонтана на Нулевом километре. Шествие по аллее. В завершении флешмоба общее фото возле надписи "Я люблю Барнаул" (ТЦ "Проспект"). К флешмобу можно присоединиться, надев красивое платье или юбку (предпочтительно в пол) и взяв живой цветок, который вы потом подарите незнакомой женщине. Так же можно взять с собой: подарочек, воздушный шарик, открытки с комплиментами, ленточки или сладости и прочие радости.

По всем вопросам можно обратиться к организатору флешмоба Марии Туровой.

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1 августа
пл. Советов
19:00

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