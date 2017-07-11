Афиша

​Экскурсия по дендрарию

Прогулка от клуба "Идем пешком". Сбор в 8:45 на остановке "Санаторий Барнаульский" (около входа в дендрарий).

- одеться по погоде (обязательно головной убор и обувь для пешей прогулки - не тапочки, не шлепки, не босоножки и прочую обувь для романтики)

- 150 рублей для посещения дендрария (150 - взрослый, 50 - детский)

Затраты на экскурсовода клуб берет на себя. Участникам нужно будет оплатить только вход в дендрарий. Вопросы по телефону +7 913 267 1217 (Игорь).

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Где посмотреть
16 июля
Барнаул
08:45
150₽

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