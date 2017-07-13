​Творческий вечер Неизвестного Поэта

Молодой поэт Александр Чеховой прочтет свои последние работы. Александр Чеховой - псевдоним, настоящее имя - Сергей. Стихи начал писать в 2009 году, более осознанно - в 2013-2014 годах. Стихи Чехового - какие-то правила, уроки, которые он пишет для себя.



"В стихах полный самоучка. В жизни матерюсь, в стихах - никогда", - говорит автор. Александр написал четыре книги, в основном автобиографичные. Обучался в театре "UNO" более пяти лет.

После выступления гостей ждет свободный микрофон, во время которого любой желающий сможет поделиться с гостями своим творчеством или прочитать что-то из творчества любимых известных (и не очень) поэтов. Приятное неформальное общение, разговоры о поэзии и искусстве, вкусный чай и ароматный кофе со сладостями.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 29 июля Бандероль 16:00

150₽

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