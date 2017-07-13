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Душевнобольной
Театр nahaliroh студия представляет спектакль "Душевнобольной" по пьесе Ю. Хортиева.
Пять незнакомцев в запертом помещении. Кто эти люди? Что их привело сюда? То, что начинается как сюжет голливудского триллера, постепенно становится историей о поиске себя, смысла, о наших вечных попытках услышать и понять Другого. Вместе с героями пьесы Ю. Хортиева "Душевнобольной" мы в чем-то усомнимся, о чем-то задумаемся, а главное не останемся равнодушными.
Режиссёр: Константин Иванченко
Актеры:
Дмитрий Кулешов
Дмитрий Капустин
Алексей Хорьков
Александр Сизиков
Галина Простеева
Мария Невретдинова
Юлия Кабанова
Бронируйте билеты по телефону 57-16-47.
|Где посмотреть
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|21 июля
|Спичка
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19:00
200₽