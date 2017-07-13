​Душевнобольной

Театр nahaliroh студия представляет спектакль "Душевнобольной" по пьесе Ю. Хортиева.



Пять незнакомцев в запертом помещении. Кто эти люди? Что их привело сюда? То, что начинается как сюжет голливудского триллера, постепенно становится историей о поиске себя, смысла, о наших вечных попытках услышать и понять Другого. Вместе с героями пьесы Ю. Хортиева "Душевнобольной" мы в чем-то усомнимся, о чем-то задумаемся, а главное не останемся равнодушными.

Режиссёр: Константин Иванченко

Актеры:

Дмитрий Кулешов

Дмитрий Капустин

Алексей Хорьков

Александр Сизиков

Галина Простеева

Мария Невретдинова

Юлия Кабанова

Бронируйте билеты по телефону 57-16-47.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 июля Спичка 19:00

200₽

просмотров: 35