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Посиделки с метафорическими картами
Участники будут искать свой верный путь - наиболее короткий путь к реализации своего внутреннего потенциала, своих талантов.
- Как найти дело по душе?
- В каком направлении идти?
- Как раскрыть мои скрытые таланты?
- Где меня ждёт максимальный успех?
- В какой деятельности я буду счастлив?
Это те вопросы, на которые вы получите ответы, работая с метафорическими картами. Вы гораздо глубже изучите себя. Метафорические карты — это картинки и одновременно картины вашей жизни. Это путешествие в потаённые глубины собственного существа.
Ведущая - сертифицированный арт-терапевт Юлия Воловикова. Предварительная запись обязательна по телефону +7 923 656 2112.просмотров: 24
|Где посмотреть
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|21 июля
|Бандероль
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14:00
300₽