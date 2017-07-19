Афиша

Посиделки с метафорическими картами

Участники будут искать свой верный путь - наиболее короткий путь к реализации своего внутреннего потенциала, своих талантов.

  • Как найти дело по душе?
  • В каком направлении идти?
  • Как раскрыть мои скрытые таланты?
  • Где меня ждёт максимальный успех?
  • В какой деятельности я буду счастлив?

Это те вопросы, на которые вы получите ответы, работая с метафорическими картами. Вы гораздо глубже изучите себя. Метафорические карты — это картинки и одновременно картины вашей жизни. Это путешествие в потаённые глубины собственного существа.

Ведущая - сертифицированный арт-терапевт Юлия Воловикова. Предварительная запись обязательна по телефону +7 923 656 2112.

просмотров: 24
Где посмотреть
21 июля
Бандероль
14:00
300₽

Фоторепортажи

Открытие Шукшинских дней-2017 на Алтае
Tuning Weekend. Самые красивые авто в Барнауле
Выставка "Women. Today" в Барнауле
​В Барнауле прошел Сказочный бал с Иваном Царевичем
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus