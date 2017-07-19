Посиделки с метафорическими картами

Участники будут искать свой верный путь - наиболее короткий путь к реализации своего внутреннего потенциала, своих талантов.

Как найти дело по душе?

В каком направлении идти?

Как раскрыть мои скрытые таланты?

Где меня ждёт максимальный успех?

В какой деятельности я буду счастлив?

Это те вопросы, на которые вы получите ответы, работая с метафорическими картами. Вы гораздо глубже изучите себя. Метафорические карты — это картинки и одновременно картины вашей жизни. Это путешествие в потаённые глубины собственного существа.

Ведущая - сертифицированный арт-терапевт Юлия Воловикова. Предварительная запись обязательна по телефону +7 923 656 2112.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 июля Бандероль 14:00

300₽

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