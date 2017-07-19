Шары

Группа ШАРЫ дает старт туру в родном городе. ШАРЫ — это четыре парня из Барнаула, которые за три года существования успели отыграть множество концертов, завоевать сердца школьниц по всей стране и СНГ, выпустить 2 ЕР и — наконец, — дебютный альбом "Обычный". Они играют в своем собственном жанре "эмо-кабаре-поп-панк" — смесь всей музыки, что вы слышали, которая заставит вас танцевать и думать о смерти одновременно.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 5 августа Байк-бар 18:00

200₽

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