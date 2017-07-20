Афиша

Никас Сафронов. "Избранное"

Никас Сафронов – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Ульяновского государственного университета, по итогам опроса ВЦИОМ, на сегодняшний день это самый известный художник России, входит в десятку лучших художников мира.

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4 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
5 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
6 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
7 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
8 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
9 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
10 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
11 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
12 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
13 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
14 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
15 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
16 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
17 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
18 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽
19 августа
Выставочный зал музея "Город"
10:00 - 19:00
150₽—300₽

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