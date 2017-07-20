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Никас Сафронов. "Избранное"
Никас Сафронов – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Ульяновского государственного университета, по итогам опроса ВЦИОМ, на сегодняшний день это самый известный художник России, входит в десятку лучших художников мира.просмотров: 27
|Где посмотреть
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|4 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|5 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|6 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|7 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|8 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|9 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|10 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|11 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|12 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|13 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|14 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|15 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|16 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|17 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|18 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽
|19 августа
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 19:00
150₽—300₽