Никас Сафронов. "Избранное"

Никас Сафронов – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Ульяновского государственного университета, по итогам опроса ВЦИОМ, на сегодняшний день это самый известный художник России, входит в десятку лучших художников мира.

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