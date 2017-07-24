Афиша

День ВДВ

Праздничную программу в 10:00 начнет митинг на площади Ветеранов, который продолжится шествием. Его участники пройдут от Дома интернационалистов по пр. Ленина до ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пр. Социалистического, по пр. Социалистическому до Мемориала Славы.

На Мемориале Славы участники мероприятия возложат гирлянду и цветы в память о павших на полях сражений. После этого на Власихинском кладбище состоится панихида и отдание почестей воинам, захороненным на аллее Памяти.

просмотров: 55
Где посмотреть
2 августа
Барнаул
10:00

Фоторепортажи

Праздник попкорна в Барнауле
Гоночная эстафета Fast Time в Барнауле
​В Барнауле прошел сеанс одновременной игры в шахматы под открытым небом
Открытие Шукшинских дней-2017 на Алтае
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus