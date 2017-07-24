День ВДВ

Праздничную программу в 10:00 начнет митинг на площади Ветеранов, который продолжится шествием. Его участники пройдут от Дома интернационалистов по пр. Ленина до ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пр. Социалистического, по пр. Социалистическому до Мемориала Славы.

На Мемориале Славы участники мероприятия возложат гирлянду и цветы в память о павших на полях сражений. После этого на Власихинском кладбище состоится панихида и отдание почестей воинам, захороненным на аллее Памяти.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 2 августа Барнаул 10:00

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