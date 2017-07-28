Фестиваль козьего молока

В программе Фестиваля:

1. Представление ЛПХ

2. Конкурс "В каждом рисунке -козы"

3. Веселая викторина

4. Озорные козлята

5. Дегустация продуктов из козьего молока и не только

6. Награждение победителей конкурсов "В каждом рисунке – козы", "Веселая викторина" и участников по трем номинациям:

Телефон для справок +7 903 995 5525 (Лия Викторовна и Юрий Юрьевич Никулкины).



Где посмотреть сегодня неделя месяц 5 августа Солнечный ветер 13:00 - 16:00

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