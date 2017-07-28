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Фестиваль козьего молока
В программе Фестиваля:
1. Представление ЛПХ
2. Конкурс "В каждом рисунке -козы"
3. Веселая викторина
4. Озорные козлята
5. Дегустация продуктов из козьего молока и не только
6. Награждение победителей конкурсов "В каждом рисунке – козы", "Веселая викторина" и участников по трем номинациям:
Телефон для справок +7 903 995 5525 (Лия Викторовна и Юрий Юрьевич Никулкины).
|Где посмотреть
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|5 августа
|Солнечный ветер
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13:00 - 16:00