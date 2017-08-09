Ретровелопробег-2017

Клуб элегантных велосипедистов "Tweed Riders" проводит традиционный велопробег.

Дресс-код обязателен для всех участников - и для велосипедистов, и для гостей. Что надеть, чтобы "соответствовать?

Для дам: уместны наряды первой половины XX века – это может быть как стиль модерн (1910-е годы), так и платье с заниженной талией и шляпка-"колокол" в духе 1920-х, платье или костюм по моде 1930-х - 1940-х, а также в меру кокетливый пин-ап (1950-е). Вы можете одеться в классические "британские" клетку и твид, или примерить образ скромной советской барышни в берете и белых носочках, а французского или итальянского шика ретро-образу добавят шляпки, перчатки и другие аксессуары. Украшения и аксессуары – шарфики, сумочки, элегантные туфельки. Исключены – мини-юбки, шорты, джинсы, современная спортивная одежда.

Для мужчин: классический костюм-тройка с рубашкой, или же брюки и рубашка + куртка (как вариант – куртка с жилетом). Куртка в этом случае обязана быть из шерсти, твида, драпа или вельвета, жилет может быть, в том числе, вязаным. Головной убор – кепи, шляпа, шляпа-котелок, цилиндр. Крайне рекомендованы и приветствуются: галстуки, галстуки-бабочки, шейные платки, шарфы, перчатки – элегантные и экстравагантные; а также часы на цепочке, булавки для галстука, запонки.

Вы можете посмотреть рекомендации по дресс-коду в официальном паблике ретро-велопробега.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 2 сентября ГМИЛИКА 13:00

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