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Fashion-девичник
В программе:
- модные показы,
- мастер-классы стилиста Евгении Пашневой,
- рассказ о тенденциях в свадебной моде от организатора свадеб Маруси Казанцевой
- дегустация
- советы по уходу за телом от экспертов салонов коррекции фигуры
- советы по подбору рациона питания и мастер-класс от экспертов "Вита-Спорт"
- мастер-класс по живописи от художницы Евгении Октябрь
- большая фото-зона
- угощения от домашней кондитерской
- диджейский сет
И много общения.
Сбор гостей - на 2 этаже торгового дома, в дизайн-маркете Teplizza.
Вход открыт только для девочек.просмотров: 16
|Где посмотреть
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|18 августа
|Ultra
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17:00