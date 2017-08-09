Афиша

​Fashion-девичник

В программе:
- модные показы,
- мастер-классы стилиста Евгении Пашневой,
- рассказ о тенденциях в свадебной моде от организатора свадеб Маруси Казанцевой
- дегустация
- советы по уходу за телом от экспертов салонов коррекции фигуры
- советы по подбору рациона питания и мастер-класс от экспертов "Вита-Спорт"
- мастер-класс по живописи от художницы Евгении Октябрь
- большая фото-зона
- угощения от домашней кондитерской
- диджейский сет
И много общения.

Сбор гостей - на 2 этаже торгового дома, в дизайн-маркете Teplizza.

Вход открыт только для девочек.

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18 августа
Ultra
17:00

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