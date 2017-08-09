​Fashion-девичник

В программе:

- модные показы,

- мастер-классы стилиста Евгении Пашневой,

- рассказ о тенденциях в свадебной моде от организатора свадеб Маруси Казанцевой

- дегустация

- советы по уходу за телом от экспертов салонов коррекции фигуры

- советы по подбору рациона питания и мастер-класс от экспертов "Вита-Спорт"

- мастер-класс по живописи от художницы Евгении Октябрь

- большая фото-зона

- угощения от домашней кондитерской

- диджейский сет

И много общения.

Сбор гостей - на 2 этаже торгового дома, в дизайн-маркете Teplizza.

Вход открыт только для девочек.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 18 августа Ultra 17:00

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