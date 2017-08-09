Афиша

День физкультурника

Праздник на открытой площадке перед торговым центром. Гостей ожидает большая концертная программа, флешмоб и мастер-классы от ведущих инструкторов фитнес клубов «Аврора-спорт», турнир по силовому экстриму, показательные выступления спортсменов.

Будет работать уголок здоровья от краевого центра медицинской профилактики. Для детей организуют спортивно-развлекательную площадку.

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12 августа
"Праздничный"
11:00

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