День мясного гурмана

Ярмарку проводят в Алтайском крае с 2008 года. В этом году она пройдет в Барнауле на площади у театра драмы.



Мясоперерабатывающие предприятия Алтайского края представят на ярмарке свою продукцию для жителей и гостей краевой столицы. В программе праздника - дегустации, выставка мясных чудес, конкурс нарезки мясных блюд и лепки пельменей.

В 2016 году в ярмарке приняли участие 13 ведущих мясоперерабатывающих предприятий региона. Победителями конкурса мясных чудес стали гигантская бабочка из мясопродуктов, овощей, фруктов и злаковых весом в 100 килограммов от компании "Алтайский бройлер" и трехметровая пирамида из сосисок от Рубцовского мясокомбината.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 2 сентября пл. Сахарова 11:00

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