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Кубок Губернатора Алтайского края - 2017
Лучшие наездники и жокеи со своими лошадьми со всей Сибири соберутся в
Барнауле для участия в этих престижных соревнованиях. Уже подали заявки на участие
конники Новосибирской, Кемеровской,
Омской, Красноярской областей, республик Казахстан, Алтай и Хакасия.
В эти же дни пройдет и Всероссийский Фестиваль Орловского рысака "Сибирь- 2017". Национальная порода России, известная во всем мире, особенно полно представлена в Алтайском крае. Лучшие представители породы соберутся в Барнауле, чтобы определить чемпиона и чемпионку. В эти два дня будет разыграно 18 призов.
Помимо захватывающих заездов и скачек, традиционно на ипподроме выступят спортсмены-конники и воспитанники пони-клуба. Для самых азартных зрителей работает тотализатор. Справки по телефонам: 52-37-66; 52-37-65. Дополнительная информация размещена на сайте ипподрома.просмотров: 27