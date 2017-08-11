​Кубок Губернатора Алтайского края - 2017

Лучшие наездники и жокеи со своими лошадьми со всей Сибири соберутся в Барнауле для участия в этих престижных соревнованиях. Уже подали заявки на участие конники Новосибирской, Кемеровской, Омской, Красноярской областей, республик Казахстан, Алтай и Хакасия.



В эти же дни пройдет и Всероссийский Фестиваль Орловского рысака "Сибирь- 2017". Национальная порода России, известная во всем мире, особенно полно представлена в Алтайском крае. Лучшие представители породы соберутся в Барнауле, чтобы определить чемпиона и чемпионку. В эти два дня будет разыграно 18 призов.

Помимо захватывающих заездов и скачек, традиционно на ипподроме выступят спортсмены-конники и воспитанники пони-клуба. Для самых азартных зрителей работает тотализатор. Справки по телефонам: 52-37-66; 52-37-65. Дополнительная информация размещена на сайте ипподрома.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 2 сентября Ипподром 13:00

200₽ 3 сентября Ипподром 13:00

200₽

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