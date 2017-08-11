Афиша

​Дни алтайского сыра

Более 20 алтайских производителей сыра представят продукцию на фестивале. Праздник пройдет в на площади Ветеранов (стела "Нулевой километр").

Традиционно гости смогут приобрести продукты напрямую от производителей. Участники представят около 100 сортов сыра и богатый ассортимент другой молочной продукции: масло, творог, йогурты, кефир.

Главной темой сырного фестиваля в этом году станет правильное питание и здоровый образ жизни. На празднике организуют фитнес-зоны. Желающие под руководством профессиональных инструкторов смогут освоить начальную технику йоги, пилатеса, аэробики и других популярных направлений. Юных гостей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы на детской площадке. Также одной из зрелищных площадок станет исторический павильон с выставочными экспонатами, рассказывающими о развитии сыроделия в Алтайском крае.
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19 августа
Барнаул
11:00 - 16:00

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