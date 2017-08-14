Афиша

Творческий вечер Максима Астафьева

Максим Астафьев - режиссер краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. В прошлом году он поставил "Сказку о настоящем богатыре". В театре идут его постановки "Москва - Петушки", "Станционный смотритель", "Квадратура круга".

В этот вечер режиссер готов открыться с новой, неожиданной стороны и исполнить песни собственного сочинения. Гостей ждет живая творческая атмосфера, неформальное общение и много авторской песни.

Подробности по телефону: 57-16-47.

просмотров: 48
Где посмотреть
21 августа
Спичка
19:00
200₽

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