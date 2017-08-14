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Творческий вечер Максима Астафьева
Максим Астафьев - режиссер краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. В прошлом году он поставил "Сказку о настоящем богатыре". В театре идут его постановки "Москва - Петушки", "Станционный смотритель", "Квадратура круга".
В этот вечер режиссер готов открыться с новой, неожиданной стороны и исполнить песни собственного сочинения. Гостей ждет живая творческая атмосфера, неформальное общение и много авторской песни.
Подробности по телефону: 57-16-47.просмотров: 48
|Где посмотреть
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|21 августа
|Спичка
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19:00
200₽