Творческий вечер Максима Астафьева

Максим Астафьев - режиссер краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. В прошлом году он поставил "Сказку о настоящем богатыре". В театре идут его постановки "Москва - Петушки", "Станционный смотритель", "Квадратура круга".

В этот вечер режиссер готов открыться с новой, неожиданной стороны и исполнить песни собственного сочинения. Гостей ждет живая творческая атмосфера, неформальное общение и много авторской песни.

Подробности по телефону: 57-16-47.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 августа Спичка 19:00

200₽

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