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День рождения Центрального парка
Старейший парк города Барнаула - "Центральный" - отметит 131 день своего рождения.
Праздничная программа:
10:00-11:00. Акция «Приди первым – получи пригласительный билет на аттракцион»
10:00-19:00. Акция «Из семейного альбома»
11:00-12:00. Конкурс рисунков на асфальте
11.00-14.00. Мастерская «Мирошка». Мастер-класс по изготовлению сладких цветов из гофробумаги
11:00-16:00. Игровая площадка от магазина настольных игр Мосигра
11:00-17:00
Творческая мастерская Евгении Октябрь
Творческая мастерская Юлии Кикоть
Выставка музея «Город» «Монеты пишут историю»
12:00-15:00. Праздничная программа модельного агентства «Стиль»
12:00-18:00. Зарисовки из жизни барнаульцев XIX века
13:00-15:00
Квест «В поисках сокровищ Грифона»
Сказочная мастерская «Зайчик на пальчик»
Изо-студия
14:00-15:00
Экскурсия «Парк Центральный – парк с историей»
Соло гитара
Мастер-класс «Кляксография». Рисование трубочками
15:00-16:00
Мастер-класс «Танцуют все!»
Фольклорно-игровая программа «Яблочный спас – собрал на околице нас!»
Экскурсия «Парк Центральный – парк с историей»
15:00-17:00
Экскурсия по исторической части города. Встречаемся у фонтана
16:00-17:00
Творческая встреча с детской писательницей Еленой Клишиной
Экскурсия «Парк Центральный – парк с историей»
17:00-19:00. Музыкальная программа «С днем рождения, парк!»
|Где посмотреть
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|19 августа
|Парк Центрального района
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10:00 - 19:00