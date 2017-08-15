​День рождения Центрального парка

Старейший парк города Барнаула - "Центральный" - отметит 131 день своего рождения.



Праздничная программа:

10:00-11:00. Акция «Приди первым – получи пригласительный билет на аттракцион»

10:00-19:00. Акция «Из семейного альбома»

11:00-12:00. Конкурс рисунков на асфальте

11.00-14.00. Мастерская «Мирошка». Мастер-класс по изготовлению сладких цветов из гофробумаги

11:00-16:00. Игровая площадка от магазина настольных игр Мосигра

11:00-17:00

Творческая мастерская Евгении Октябрь

Творческая мастерская Юлии Кикоть

Выставка музея «Город» «Монеты пишут историю»

12:00-15:00. Праздничная программа модельного агентства «Стиль»

12:00-18:00. Зарисовки из жизни барнаульцев XIX века

13:00-15:00

Квест «В поисках сокровищ Грифона»

Сказочная мастерская «Зайчик на пальчик»

Изо-студия

14:00-15:00

Экскурсия «Парк Центральный – парк с историей»

Соло гитара

Мастер-класс «Кляксография». Рисование трубочками

15:00-16:00

Мастер-класс «Танцуют все!»

Фольклорно-игровая программа «Яблочный спас – собрал на околице нас!»

Экскурсия «Парк Центральный – парк с историей»

15:00-17:00

Экскурсия по исторической части города. Встречаемся у фонтана

16:00-17:00

Творческая встреча с детской писательницей Еленой Клишиной

Экскурсия «Парк Центральный – парк с историей»

17:00-19:00. Музыкальная программа «С днем рождения, парк!»

Где посмотреть сегодня неделя месяц 19 августа Парк Центрального района 10:00 - 19:00

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