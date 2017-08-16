Алтайские горизонты

Выставка пленэрных работ. Это международный проект, организатором которого на Алтае выступил известный барнаульский художник Василий Кукса.

Из ближнего зарубежья, разных регионов России, и конечно с Алтая образовалась небольшая готовая покорять горные вершины группа художников-живописцев. За десять дней путешествий по Горному Алтаю эти смелые ребята и девчата напишут множество этюдов, лучшие из которых лягут в основу экспозиции.

Весь творческий коллектив вернется в Барнаул и будет присутствовать на торжественном открытии выставки 23 августа в 15:00.

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