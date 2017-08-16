Афиша

Алтайские горизонты

Выставка пленэрных работ. Это международный проект, организатором которого на Алтае выступил известный барнаульский художник Василий Кукса.

Из ближнего зарубежья, разных регионов России, и конечно с Алтая образовалась небольшая готовая покорять горные вершины группа художников-живописцев. За десять дней путешествий по Горному Алтаю эти смелые ребята и девчата напишут множество этюдов, лучшие из которых лягут в основу экспозиции.

Весь творческий коллектив вернется в Барнаул и будет присутствовать на торжественном открытии выставки 23 августа в 15:00.

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Где посмотреть
23 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
24 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
25 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
26 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
27 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
28 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
29 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
30 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
31 августа
Турина гора
10:00 - 18:00
1 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
2 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
3 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
4 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
5 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
6 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
7 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
8 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
9 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
10 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
11 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
12 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
13 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
14 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00
15 сентября
Турина гора
10:00 - 18:00

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