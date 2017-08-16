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Алтайские горизонты
Выставка пленэрных работ. Это международный проект, организатором которого на Алтае выступил известный барнаульский художник Василий Кукса.
Из ближнего зарубежья, разных регионов России, и конечно с Алтая образовалась небольшая готовая покорять горные вершины группа художников-живописцев. За десять дней путешествий по Горному Алтаю эти смелые ребята и девчата напишут множество этюдов, лучшие из которых лягут в основу экспозиции.
Весь творческий коллектив вернется в Барнаул и будет присутствовать на торжественном открытии выставки 23 августа в 15:00.просмотров: 28
|Где посмотреть
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|23 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|24 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|25 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|26 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|27 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|28 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|29 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|30 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|31 августа
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|1 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|2 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|3 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|4 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|5 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|6 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|7 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|8 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|9 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|10 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|11 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|12 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|13 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|14 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00
|15 сентября
|Турина гора
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10:00 - 18:00