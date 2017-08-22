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Закрытие бара "Коммуналка"
Из приглашения:
"Всему в нашем мире приходит конец... Коммуналка закрывается. Работаем каждый день до 31 августа включительно. В сентябре нас уже не будет... НО впереди, а именно 25, 26 августа нас ждут нереально качёвые тусы. Ждём всех с жилетками,носовыми платками и бомбическим настроением! Ворвёмся в последний раз и разнесём ко всем чертям. Это место заслуживает достойного закрытия!"
В программе вечеринок "The end":
два диджея,
три ведущих,
живой вокал,
танцы живота,
мужской и женский стриптиз,
группа Gramada,
конкурсы, призы и подарки.
|Где посмотреть
|
|25 августа
|Коммуналка
|
21:00
150₽
|26 августа
|Коммуналка
|
21:00
150₽