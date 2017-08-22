Закрытие бара "Коммуналка"

Из приглашения:

"Всему в нашем мире приходит конец... Коммуналка закрывается. Работаем каждый день до 31 августа включительно. В сентябре нас уже не будет... НО впереди, а именно 25, 26 августа нас ждут нереально качёвые тусы. Ждём всех с жилетками,носовыми платками и бомбическим настроением! Ворвёмся в последний раз и разнесём ко всем чертям. Это место заслуживает достойного закрытия!"

В программе вечеринок "The end":

два диджея,

три ведущих,

живой вокал,

танцы живота,

мужской и женский стриптиз,

группа Gramada,

конкурсы, призы и подарки.



Где посмотреть сегодня неделя месяц 25 августа Коммуналка 21:00

150₽ 26 августа Коммуналка 21:00

150₽

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