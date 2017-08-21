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Ночь кино 2017
Бесплатные показы фильмов пройдут в Ночь кино в Барнауле. Горожане смогут посмотреть фильмы на трех площадках. Это четыре ленты, которые были отобраны в ходе всероссийского голосования.
Кинотеатр "Мир"
17:15. "Снежная королева 3: Огонь и лед";
19:10. "Время первых";
21:50. "28 панфиловцев";
00:15. "Кухня. Последняя битва".
Бесплатные билеты можно будет получить в кассе кинотеатра "Мир" в день показа.
Парк спорта Смертина
12:20. "Снежная королева 3: Огонь и лед";
14:00. "28 панфиловцев";
16:10. "Время первых";
18:40. "Кухня. Последняя битва".
Вход свободный.
Кинотеатр "Премьера"
12:20. "Снежная королева 3: Огонь и лед";
14:00. "28 панфиловцев";
16:10. "Время первых";
18:40. "Кухня. Последняя битва".
|Где посмотреть
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|27 августа
|Барнаул
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12:20