​Энегия улиц

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Мастер-классы и показательные выступления: прыжки на батутах, фрисби, слэклайн, спидкубинг, капоэйра.
Фото: vk.com/parksporta.просмотров: 44
|Где посмотреть
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|2 сентября
|Спорт-парк Алексея Смертина
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14:00