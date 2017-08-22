​Энегия улиц

Фестиваль уличных культур и ярмарка спорта



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Розыгрыш главного приза - велосипеда

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Мастер-классы и показательные выступления: прыжки на батутах, фрисби, слэклайн, спидкубинг, капоэйра.

Фото: vk.com/parksporta.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 2 сентября Спорт-парк Алексея Смертина 14:00

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