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​Энегия улиц

Фестиваль уличных культур и ярмарка спорта

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Розыгрыш главного приза - велосипеда
StreetBitMix
Мастер-классы и показательные выступления: прыжки на батутах, фрисби, слэклайн, спидкубинг, капоэйра.

Фото: vk.com/parksporta.

просмотров: 44
Где посмотреть
2 сентября
Спорт-парк Алексея Смертина
14:00

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