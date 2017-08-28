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Фестиваль фотографии
Вся территория Парка спорта станет творческим пространством с различными тематическими фото-зонами, оформленными декораторами. Каждый может сфотографироваться в любой фото-зоне как один, так и с семьей, друзьями или с любимым человеком бесплатно.
Лучшие фотографы города, проведут бесплатные мастер-классы по фотографии и фотопозированию. Вечером в Парке загорятся светящиеся скамейки. Организаторы предлагают каждому сделать фото, выставить его в соцсети с хештегом #лавкаВПаркеСпорта и передать эстафету друзьям, отметив их на фото, устроив тем самым флешмоб.
Кульминацией фестиваля станет общее массовое фото. Каждый участник фестиваля получит много красивых фотографий и познакомится с творчеством фотографов нашего города. В программе также музыка и вкусная еда.просмотров: 40
|Где посмотреть
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|10 сентября
|Спорт-парк Алексея Смертина
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15:00 - 22:00