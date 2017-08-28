​Фестиваль фотографии

Вся территория Парка спорта станет творческим пространством с различными тематическими фото-зонами, оформленными декораторами. Каждый может сфотографироваться в любой фото-зоне как один, так и с семьей, друзьями или с любимым человеком бесплатно.



Лучшие фотографы города, проведут бесплатные мастер-классы по фотографии и фотопозированию. Вечером в Парке загорятся светящиеся скамейки. Организаторы предлагают каждому сделать фото, выставить его в соцсети с хештегом #лавкаВПаркеСпорта и передать эстафету друзьям, отметив их на фото, устроив тем самым флешмоб.

Кульминацией фестиваля станет общее массовое фото. Каждый участник фестиваля получит много красивых фотографий и познакомится с творчеством фотографов нашего города. В программе также музыка и вкусная еда.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 10 сентября Спорт-парк Алексея Смертина 15:00 - 22:00

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