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Фестиваль японского кино
22 сентября
11:00. Анимационный фильм «Коротышка Маруко». Комедия. Режиссёр Цутому Сибаяма. 1990 год. 94 мин. 6+
14:00. Художественный фильм «Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут». Мелодрама. Режиссёр Ёсисигэ Миякэ. 2011 год. 119 мин. 16+
17:00. Открытие «Фестиваля японского кино в Барнаул – 2017» и показ художественного фильма «Жена Гэгэгэ». Драма. Режиссёр Такудзи Судзуки. 2010 год. 119 мин. 12+
23 сентября
11:00. «Жена Гэгэгэ»
14:00. «Коротышка Маруко»
16:00. Художественный фильм «Всегда: Закаты на Третьей улице – 3». Драма. Режиссёр Такаси Ямадзаки. 2012 год. 142 мин. 12+
24 сентября
11:00. «Коротышка Маруко»
14:00. Художественный фильм «Отель Гибискус». Комедия. Режиссёр Юдзи Накаэ. 2002 год. 92 мин. 12+
16:00. «Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут».
Вход бесплатный.просмотров: 107
|Где посмотреть
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|22 сентября
|ГМИЛИКА
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11:00 - 18:00
|23 сентября
|ГМИЛИКА
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11:00 - 18:00
|24 сентября
|ГМИЛИКА
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11:00 - 18:00