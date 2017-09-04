Афиша

День бесплатных танцев

Мастер-классы от лучших преподавателей студии, показательные выступления, фотосессия. Скидка на абонементы 30%.

Расписание занятий
Большой зал:
13:30 Парные танцы (Хастл)
14:30 Ирландские танцы
15:20 Глайдинг
16:10 Стрипластика
17:00 Fitness+stretching

Малый зал:
13:30 Детский танец (3-5 лет)
14:30 Latina Solo
15:20 TRX-тренинг
16:10 Hip-Hop (дети 8-14 лет)
17:00 Тwerk
17:40 ZUMBA
18:20 Dancehall.

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Где посмотреть
9 сентября
DEF
13:30

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