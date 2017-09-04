Афиша

"Свои в городе". Dast ist kaput

Финальный концерт группы "Свои в городе", где ребята споют все свои лучшие песни за шесть лет существования коллектива.

Из приглашения:
"Да, мой маленький любитель фанка, толстых мужиков на сцене, веселых танцев, капитанского рома и громких лещей. Жизнь она такая. Барнаульская пост-фанк-группа "Свои в Городе" решила, что шесть лет - достаточный срок для того, чтобы завязать с этим вашим всяким рокенролом. Распадаться группе нужно пока все живы и на воле. Мы не заигрываем с громкими высказываниями, этот концерт - действительно последний повод собраться тем, кто знал группу "Свои в Городе". Да и тем, кто не знал, но внезапно захотел узнать. Собраться и показать, что такое настоящий чад кутежа".

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Где посмотреть
16 сентября
Rock Pub
20:00
200₽

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