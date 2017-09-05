Афиша

Первый бал осени

АлтГУ приглашает горожан в университетский дворик на бал. Инициаторами и распорядителями торжества стали студия старинного танца "Золотой век" Центра творчества АлтГУ и Барнаульская школа старинного танца.

Это возможность окунуться в атмосферу старинных балов. При этом стать не просто зрителем, а непосредственным участником. Научиться танцевать вальсы, польки, менуэты, мазурки и другие старинные танцы от эпохи Возрождения до XIX века.

Помимо мастер-классов по танцам проведут традиционные для старинных балов игры, а также каждый желающий сможет сфотографироваться в стилизованной фотозоне. Это будет костюмированный бал. Организаторы продемонстрируют наряды различных времен, в которых они и будут исполнять танцы.

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Где посмотреть
10 сентября
АлтГУ, корпус "М"
16:30

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