​Анатолий Щетинин. "Под солнцем Алтая"

Выставка известного барнаульского живописца Анатолия Щетинина, посвященная 80-летию Алтайского края.



Ранее работы мастера демонстрировались на выставке в Парламентском центре. Затем они отправятся в Красноярск, где будут праздновать 30-летие регионального отделения «Урал, Сибирь, Дальний Восток» Российской Академии художеств.

Анатолий Щетинин - один из ведущих пейзажистов Алтая. Он художник лирического склада, его пейзажи всегда эмоциональны. Чарующее обаяние алтайской природы, запечатленное художником в его полотнах, передает разные состояния: восторг, грусть, нежность, упоение. Художник знает край не понаслышке: он много путешествует и всегда работает с натуры. Алтайские озера, реки, горы, поля, луга, написанные художником в разные времена года, выражают огромную любовь автора к родному краю.

Наряду с пейзажами, на выставке зритель увидит портреты известных людей Алтайского края. Со многими героями своих полотен художник дружил долгие годы. В экспозицию выставки автор включил в основном новые работы, с которыми зритель познакомится впервые.

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