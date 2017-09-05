Афиша

​Анатолий Щетинин. "Под солнцем Алтая"

Выставка известного барнаульского живописца Анатолия Щетинина, посвященная 80-летию Алтайского края.

Ранее работы мастера демонстрировались на выставке в Парламентском центре. Затем они отправятся в Красноярск, где будут праздновать 30-летие регионального отделения «Урал, Сибирь, Дальний Восток» Российской Академии художеств.

Анатолий Щетинин - один из ведущих пейзажистов Алтая. Он художник лирического склада, его пейзажи всегда эмоциональны. Чарующее обаяние алтайской природы, запечатленное художником в его полотнах, передает разные состояния: восторг, грусть, нежность, упоение. Художник знает край не понаслышке: он много путешествует и всегда работает с натуры. Алтайские озера, реки, горы, поля, луга, написанные художником в разные времена года, выражают огромную любовь автора к родному краю.

Наряду с пейзажами, на выставке зритель увидит портреты известных людей Алтайского края. Со многими героями своих полотен художник дружил долгие годы. В экспозицию выставки автор включил в основном новые работы, с которыми зритель познакомится впервые.

просмотров: 33
Где посмотреть
6 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
7 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
8 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
9 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
10 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
11 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
12 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
13 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
14 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
15 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
16 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
17 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
18 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
19 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
20 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
21 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
22 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
23 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽
24 сентября
Художественный музей
10:00 - 18:00
5₽—30₽

Фоторепортажи

​Показ спектакля "Черная курица" в барнаульском театре кукол
Ретро-велопробег в Барнауле
Открытый Фестиваль спорта "Энергия улиц"
Open Air ко Дню знаний в Алтайском госуниверситете
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus