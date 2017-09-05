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Анатолий Щетинин. "Под солнцем Алтая"
Выставка известного барнаульского живописца Анатолия Щетинина, посвященная 80-летию Алтайского края.
Ранее работы мастера демонстрировались на выставке в Парламентском центре. Затем они отправятся в Красноярск, где будут праздновать 30-летие регионального отделения «Урал, Сибирь, Дальний Восток» Российской Академии художеств.
Анатолий Щетинин - один из ведущих пейзажистов Алтая. Он художник лирического склада, его пейзажи всегда эмоциональны. Чарующее обаяние алтайской природы, запечатленное художником в его полотнах, передает разные состояния: восторг, грусть, нежность, упоение. Художник знает край не понаслышке: он много путешествует и всегда работает с натуры. Алтайские озера, реки, горы, поля, луга, написанные художником в разные времена года, выражают огромную любовь автора к родному краю.
Наряду с пейзажами, на выставке зритель увидит портреты известных людей Алтайского края. Со многими героями своих полотен художник дружил долгие годы. В экспозицию выставки автор включил в основном новые работы, с которыми зритель познакомится впервые.просмотров: 33
|Где посмотреть
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|6 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|7 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|8 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|9 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|10 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|11 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|12 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|13 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|14 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|15 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|16 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|17 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|18 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|19 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|20 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|21 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|22 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|23 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽
|24 сентября
|Художественный музей
|
10:00 - 18:00
5₽—30₽