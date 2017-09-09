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Турнир по кроссу
Чемпионат и первенство Алтайского края по кроссу. Выступят представители разных видов спорта - лыжники, биатлонисты, конькобежцы. Это будет первый контрольный старт во время подготовки к очередному спортивному сезону. В кроссе участвуют также легкоатлеты и ориентировщики.
В кроссе могут принять участие все желающие в возрасте от 9 лет. Участники пробегут дистанции от одного до пяти километров.просмотров: 51
|Где посмотреть
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|10 сентября
|Лыжная база "Динамо"
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10:50