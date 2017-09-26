Афиша

​Just So Story

Just So Story - это ураганный рок'н'ролл-панк из Сибири, который заставляет людей на просторах нашей необъятной страны двигаться в хороводах и неистово танцевать. На счету команды огромное количество концертов в разных городах России; в 2016 году JUST SO STORY стали победителями масштабного фестиваля Revolution Сибирь; делили сцену с такими крутыми группами, как П****ФИЛЬМЫ, Нуки, Северный флот, СМЕХ, Panda и многими другими. Эти парни не оставят вас равнодушными и запомнятся своими мелодичными песнями, совершенно сумасшедшими прыжками с гитарами, трюками с барабанными палочками и, конечно, большой рок'н'ролльной программой.

Группа выступит с презентацией своего нового альбома при поддержке PunkRock Orchestra "ПП".

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Где посмотреть
10 октября
Rock Pub
18:00
200₽—300₽

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