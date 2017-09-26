Афиша

​Илзе Рудзите. Ave Sol!

Выставка художницы в переводе с латыни называется «Слава солнцу».

Илзе Рутзите работает в разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт и тематическая картина. «История и современность России и Латвии, Горный Алтай, его природа и люди, образы мировой художественной литературы и эпос народов мира - вот темы, которые волнуют мастера. Живописи Илзе Рудзите присуща особая декоративная манера, ее работы узнаваемы. Автор представит публике как хорошо известные, так и новые работы.

Илзе Рудзите - художник-живописец, график и педагог. Родилась в Риге. В 1963 году, после окончания Латвийской государственной академии художеств, вдохновленная произведениями писателя Георгия Гребенщикова и по совету ученого-востоковеда Юрия Рериха приехала на Алтай. С 1984 по 1991 год преподавала рисунок, живопись и композицию в Новоалтайском художественном училище, вела авторский лекторий по художественной культуре. В 1993 году обучалась на отделении древнерусского искусства во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Игоря Грабаря. Занимается канонической иконописью. Создала более 30 икон для храмов и монастырей. В 1995 году Илзе Рудзите приняли в члены Объединения художников Бергамо (Италия). Сейчас живет в Мульте Республики Алтай.

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Где посмотреть
26 сентября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
27 сентября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
28 сентября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
29 сентября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
30 сентября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
1 октября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
2 октября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽
3 октября
ГМИЛИКА
10:00 - 18:00
5₽—30₽

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