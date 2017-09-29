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Вольности тур
Позволь себе вольность назваться поэтом и забудь о тепличном покое. Красота требует слов и отважных поступков. Питерские поэты Антон Володин и Рома Гонза при поддержке соратников из Барнаула Артёма Красилова и Михаила Максимова презентуют ВОЛЬНОСТЬ в одноимённом туре.
Вас ждут лучшие тексты авторов двух городов, игра на поэтическом контрасте, байки из литературной жизни Петербурга и реальные истории путешествий по хребтам безумия страшно красивой страны. На вечере поэты представят свои книги и разыграют настоящее стихотворное противостояние севера, юга и запада.просмотров: 38
|Где посмотреть
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|8 октября
|Эльбрус
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19:00
250₽