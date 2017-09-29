​Вольности тур

Позволь себе вольность назваться поэтом и забудь о тепличном покое. Красота требует слов и отважных поступков. Питерские поэты Антон Володин и Рома Гонза при поддержке соратников из Барнаула Артёма Красилова и Михаила Максимова презентуют ВОЛЬНОСТЬ в одноимённом туре.



Вас ждут лучшие тексты авторов двух городов, игра на поэтическом контрасте, байки из литературной жизни Петербурга и реальные истории путешествий по хребтам безумия страшно красивой страны. На вечере поэты представят свои книги и разыграют настоящее стихотворное противостояние севера, юга и запада.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 8 октября Эльбрус 19:00

250₽

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