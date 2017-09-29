Афиша

​Вольности тур

Позволь себе вольность назваться поэтом и забудь о тепличном покое. Красота требует слов и отважных поступков. Питерские поэты Антон Володин и Рома Гонза при поддержке соратников из Барнаула Артёма Красилова и Михаила Максимова презентуют ВОЛЬНОСТЬ в одноимённом туре.

Вас ждут лучшие тексты авторов двух городов, игра на поэтическом контрасте, байки из литературной жизни Петербурга и реальные истории путешествий по хребтам безумия страшно красивой страны. На вечере поэты представят свои книги и разыграют настоящее стихотворное противостояние севера, юга и запада.

просмотров: 38
Где посмотреть
8 октября
Эльбрус
19:00
250₽

Фоторепортажи

Спектакль "Контрабас" в Барнауле
Концерт музыки из аниме Хаяо Миядзаки
​Спектакль "Правозащитники" от Театра.doc в Барнауле
Фестиваль барбекю "Парк гриль" в Барнауле
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus