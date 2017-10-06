Модельный и атлетический фитнес

Открытый чемпионат Алтайского края. Призовой фонд составит 150 000 рублей. Участвуют сильнейшие спортсмены края, которые были чемпионами и призерами международных турниров, здесь будет очень упорная борьба за денежный приз и за поездку на чемпионат России 2018. Заявлены спортсмены из 6 городов, в том числе из Новосибирска и Москвы. Результат в некоторых номинациях вообще не предсказуем, очень много спортсменов имеют хорошую форму и намерения победить. Билеты можно приобрести в залах СТЗ "Рельеф" у администраторов и на входе на мероприятие.



Где посмотреть сегодня неделя месяц 7 октября ДК "Сибэнергомаш" 17:00

100₽—500₽

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