Афиша

Модельный и атлетический фитнес

Открытый чемпионат Алтайского края. Призовой фонд составит 150 000 рублей. Участвуют сильнейшие спортсмены края, которые были чемпионами и призерами международных турниров, здесь будет очень упорная борьба за денежный приз и за поездку на чемпионат России 2018. Заявлены спортсмены из 6 городов, в том числе из Новосибирска и Москвы. Результат в некоторых номинациях вообще не предсказуем, очень много спортсменов имеют хорошую форму и намерения победить. Билеты можно приобрести в залах СТЗ "Рельеф" у администраторов и на входе на мероприятие.

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Где посмотреть
7 октября
ДК "Сибэнергомаш"
17:00
100₽—500₽

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