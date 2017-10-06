- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Голос 60-х
Театр Михаила Тумашова представляет...
Тот редкий случай вытащить из дома родителей, бабушку и дедушку и вообще всю родню. Будьте уверены - им понравится.
Актёрские имитации звёзд мировой эстрады 1960-х годов. Живая сценическая реконструкция музыкального стиля, ритма времени, исполнительской пластики и душевной органики песен того времени.
В концерте звучат реальные голоса звёзд эстрады 60-х годов 20 века в живом актёрском воплощении их человеческой и артистической манеры.
Это необыкновенный концерт. Потому что необыкновенны и неповторимы голоса артистов прошедшего 20 века. В этих голосах и песнях звучит время.
Заказ билетов: +7 960 951 6093, +7 960 946 1514.просмотров: 11
|Где посмотреть
|
|19 октября
|Концертный зал АГИК
|
18:30
200₽—250₽