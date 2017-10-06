Голос 60-х

Театр Михаила Тумашова представляет...

Тот редкий случай вытащить из дома родителей, бабушку и дедушку и вообще всю родню. Будьте уверены - им понравится.

Актёрские имитации звёзд мировой эстрады 1960-х годов. Живая сценическая реконструкция музыкального стиля, ритма времени, исполнительской пластики и душевной органики песен того времени.

В концерте звучат реальные голоса звёзд эстрады 60-х годов 20 века в живом актёрском воплощении их человеческой и артистической манеры.

Это необыкновенный концерт. Потому что необыкновенны и неповторимы голоса артистов прошедшего 20 века. В этих голосах и песнях звучит время.

Заказ билетов: +7 960 951 6093, +7 960 946 1514.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 19 октября Концертный зал АГИК 18:30

200₽—250₽

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