Афиша

​Чемпионат по спидкубингу

Первый Алтайский чемпионат по спидкубингу "Barnaul Open 2017".

Это будет захватывающий турнир по скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок на время. Вы увидите сборку кубиков 3х3, 2х2, 4х4, 5х5 не только руками, но и ногами, с закрытыми глазами, одной рукой и множество других дисциплин.

На турнир в Барнаул приедет не менее 50 участников в возрасте от 10 до 17 лет из Новосибирска, Томска, Омска, Бийска, Челябинска, Рубцовска, Заринска и Кемерово.

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Где посмотреть
14 октября
Библиотека им. Н. К. Крупской
10:00
15 октября
Библиотека им. Н. К. Крупской
10:00

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