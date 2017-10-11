​Чемпионат по спидкубингу

Первый Алтайский чемпионат по спидкубингу "Barnaul Open 2017".



Это будет захватывающий турнир по скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок на время. Вы увидите сборку кубиков 3х3, 2х2, 4х4, 5х5 не только руками, но и ногами, с закрытыми глазами, одной рукой и множество других дисциплин.

На турнир в Барнаул приедет не менее 50 участников в возрасте от 10 до 17 лет из Новосибирска, Томска, Омска, Бийска, Челябинска, Рубцовска, Заринска и Кемерово.

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