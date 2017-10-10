Афиша

​Открытие сезона ледолазания

В этом году квалификационный раунд пройдет в формате фестиваля, а это значит:

* Много разнообразных трасс: от суперлегких, для тех кто решил впервые взять в руки инструменты и примерить кошкоботы, до трудных и зрелищных, для тех кто так долго ждал и готовился к этому событию.
* Много спортивных и веселых конкурсов
* Слэклайн, который смогут освоить все желающие
* Теплая дружественная атмосфера, музыка, горячий чай и море позитива. Бесплатная аренда снаряжения для участников.

Программа соревнований:

14 октября
10:00 – открытие соревнований, начало регистрации участников;
10:30 – открытие зоны для разминки;
11:00 – старт соревнований на трудность для женщин и мужчин (квалификация). Фестивальная система.

15 октября
10:00 – финалы соревнований на трудность для женщин, по окончанию для мужчин. Закрытые трассы.
12:00 – старт соревнований на скорость для мужчин и женщин. Альтернативная скорость в формате рекорда.
15:00 – подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований.

Стартовый взнос: 250 рублей (оплачивается на месте регистрации). Все вопросы можно задать по телефону +7 923 645 2557 Дмитрию или написать ему Вконтакте.

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Где посмотреть
14 октября
Изумрудный
10:00
15 октября
Изумрудный
10:00

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