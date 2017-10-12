Афиша

​МЕЛОDRUMS

В пятничный вечер в Доме актера на Алтае пройдет электро-акустический концерт в исполнении артиста театра драмы им. В.М. Шукшина Вячеслава Сысоева.

Зрителей ожидают песни авторского сочинения, а также кавер-версии на известных исполнителей как Леонид Федоров, Светлана Сурганова, Сергей Бабкин.

Любители поэзии смогут насладится стихотворениями и отрывками из прозаических произведений различных авторов, соединенных с ритмом и мелодией живого инструментального исполнения, в исполнении Вячеслава.

просмотров: 31
Где посмотреть
20 октября
Кислород
20:30
200₽

Фоторепортажи

Удо Диркшнайдер и группа U.D.O. в Барнауле
​Голландская группа Tango Extremo в Барнауле
Поэтический тур "Вольность" в Барнауле
​Как прошел открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу в Барнауле
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus