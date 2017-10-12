​МЕЛОDRUMS

В пятничный вечер в Доме актера на Алтае пройдет электро-акустический концерт в исполнении артиста театра драмы им. В.М. Шукшина Вячеслава Сысоева.



Зрителей ожидают песни авторского сочинения, а также кавер-версии на известных исполнителей как Леонид Федоров, Светлана Сурганова, Сергей Бабкин.

Любители поэзии смогут насладится стихотворениями и отрывками из прозаических произведений различных авторов, соединенных с ритмом и мелодией живого инструментального исполнения, в исполнении Вячеслава.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 20 октября Кислород 20:30

200₽

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