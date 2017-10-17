​Открытие сезона катания в баре

Тематические лекции от профессионалов и бывалых райдеров, музыка, адские конкурсы и розыгрыши призов.



Рассказчики:

1. Организованная парковая группировка A-Park, проводившие Burton Parks Tour, Red Bull Pool&Ride, Nissan X-Tour, Lenovo Camp и прочие мероприятия, расскажет вам, как переехать жить на горно-лыжный курорт и не облажаться — от работы нищим инструктором до управляющим баром и СЕО Grelka Fest. Чем Красная поляна Роза Хутор отличается от Шерегеша. Как жить и работать по кайфу в Шерегеше: постройка сноу-парков, организация ивентов и т.п.

2. Команда батутного центра «Баламут» расскажет о применении техник, позволяющих перенести отработанные на батутах трюки на склоны и трамплины, и как при этом не травмироваться.

3. Команда Клуба путешественников YouTour расскажет о том, как съездить в тур: особенности организации туров, как съездить качественно и незатратно.

Музыка в лучших традициях сноуборд-вечеринок от DJ Enott и Никиты Горба.

В процессе всего этого разыграют:

- сертификат на тур в Геш от Клуба путешественников YouTour;

- сертификат на прокат снаряжения;

- сертификат на батуты от батутного центра Баламут;

- напитки в подарочной деревянной переноске от Эльбруса;

- корзину чая от ВотЭтоЧай.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 20 октября Эльбрус 21:00

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