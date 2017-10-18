​Арам Маилян. "Дата, подпись, точка"

Поэзия/Резьба по дереву/Чеканка/Графика



Его искусство – шёпот ветра с восточной страны. Его стихи – крылья птицы, уносящие вдаль. Художник, поэт и философ Арам Маилян созидает и создаёт мир под знаком своей главной любви - свободы. Арам – странник от искусства, постоянно ищущий и совершенно независимый. Впитав с детства культуру Армении, он создаёт уникальное искусство, в котором традиционная символика органично сплетается с мыслями и чувствами автора.

"Дата, подпись, точка" – новый проект Арама Маиляна, который он представит на выставке в "Бандероли" вместе с уже полюбившимися работами. В каждой дате, подписи и каждой точке, которую ставит человек – сокрыто самое важное о нём. В них можно увидеть его неповторимое отражение, написать картину его жизни, нарисовать узор его дней.

Арт-галерея "Бандероль" приглашает на творческую встречу с автором, его искусством и поэзией. Также в этот вечер будет работать "открытый микрофон", в который каждый желающий может прочесть свои стихи и поделиться своими мыслями.

Дата открытия – 25 октября в 18:00.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 25 октября Бандероль 10:00 - 18:00

просмотров: 20