Бранимир

Бранимир - известный рок-бард из Волгограда, странствующий десперадо с гитарой, сингер-сонграйтер. Знатоки считают его «Башлачевым нашего времени». Слушателей привлекает бешеная энергетика на концертах, мощная подача, интересные тексты. На его счету более десятка альбомов, регулярные гастроли по России, выступления за рубежом, совместные композиции с известными российскими хип-хоп исполнителями (25/17, Horus).

Новая работа Бранимира – очередная страшная история. "История жизни и смерти богатого и властолюбивого скряги, - рассказывает. - Он умер, и не может поверить в то, что не сможет забрать с собой на тот свет свое золото. В нём что-то есть от фитцжеральдовского Великого Гэтсби, что-то – от диснеевского селезня Скруджа Макдака. Но больше - рядовой малиновый пиджак из 90-х. Тертый калач, акула, капиталист и социал-дарвинист. Он ходил по головам. Возможно, приходилось даже через кровь перешагивать. Заработал бабла, укрепил власть, ликвидировал конкурентов, сидит в шезлонге и пьёт «мартель» - но счастья так и не прибавилось. Пусто внутри и страшно. Паранойя ест изнутри… И вот он умирает… Сюжет не нов, типажей подобных - тьма. И в этой истории мне интересно было исследовать жизнь этого человека в обратной хронологической последовательности - от последнего гвоздя к детской колыбели. Чтобы понять причину превращения ребенка в ротшильда. Когда и почему он стал хищником. Как чувствует себя его душа. А ей - больно и тесно. Хоть он это и пытается скрыть до последнего".

Музыкальное полотно выполнено в жанре дарк-кантри. Основная работа над альбомом проходила в Волгограде - на студии ОneSide Records. В записи принял участие в качестве приглашенного гостя Петр Акимов - именитый виолончелист, в свое время работавший с коллективами "Наутилус Помпилиус", "Ковчег", "Аквариум". Партии виолончели и контрабаса были записаны на студии группы 25\17. Обложку на альбом делал известный в андеграунде рэпер Луперкаль.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 ноября Rock Pub 20:00

300₽—400₽

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