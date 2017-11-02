Скриптонит

Адиль Оралбекович Жалелов, известный под сценическим псевдонимом Скриптонит, - казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, участник лейбла Gazgolder.

Впервые громко заявил о себе в 2013 году видеоклипом на песню "VBVVCTND", спустя два года Скриптонит выпустил свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года. В сентябре 2016 года российское издание мужского журнала GQ признало Скриптонита "Открытием года".

Скриптонит позиционирует себя как "казахстанского рэпера" и не одобряет тех, кто называет его "российским" и "русским". Первые его тексты были посвящены детским проблемам и школе, затем наступил недолгий период так называемого "рэпа про рэп", а нынешние темы он стал поднимать в начале 2010-х годов.

В своих песнях, в отличие от других русскоязычных рэперов, экспериментирующих с "глубокомысленными" текстами, Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично.

Своеобразное произношение, которое шутливо называют "Ельцин-флоу", и "полупьяный" голос дал уникальное звучание для его дебютного альбома. Для того чтобы избежать чужого влияния, Скриптонит практически не слушает песен на русском языке, в том числе и произведения других рэп-исполнителей.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 1 декабря Дворец зрелищ и спорта 20:00

1300₽—2500₽

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